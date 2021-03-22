Göktaşının düşme anı böyle görüntülendi

İngiltere'nin güney batısında dün bazı bölgelerde duyulan sonik patlamaya göktaşının neden olduğu belirtilirken, göktaşının düşme anı araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.



İngiltere'nin güney batısında Dorset, Somerset, Devon ve Jersey'de bulunan bölge sakinleri dün öğleden sonra yüksek sesli bir patlama duyduklarını ve gökyüzünde bir ışık çizgisi gördüklerini bildirdi. Uzmanlar bölgedeki kişiler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen fotoğraf ve görüntüleri analiz ettikten sonra, gökyüzünde görülen ışığa ve sonik patlamaya bir göktaşının neden olduğunu belirtti. Uzmanlar bölgedeki insanlardan, küçük siyahımsı taşlar veya koyu renkli bir toz yığını gibi parçalar gördüklerinde bildirmelerini istedi. Göktaşının düşme anı ise trafikte olan bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.



Amatör gökbilimcilerden oluşan Birleşik Krallık Meteor Gözlem Ağından Richard Kacerek, göktaşının gündüz görülen "nadir bir göktaşı" olduğunu belirtti. Kacerek, göktaşının gündüz görünür olabilmesi için hacminin "çok büyük" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.