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Göksel'den Okan Bayülgen'e: Siz hiç ayı değilsiniz

20 Mart 2022 13:05

Okan Bayülgen, 19 Mart Cumartesi gecesi yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü”nde şarkıcı Göksel, oyuncu Zeynep Beşerler, model ve oyuncu Selen Soyder, müzisyen Oğuzhan Uğur ve şarkıcı Tuğkan’ı konuk etti.

Şarkıcı, 'Hiç Yok' adlı şarkısını ilk kez Bayülgen'in programında seslendirdiğini dile getirerek "Zaten galiba son geldiğim program, senin programındı. Hiç Yok'la benim kafamda birleşti burası" ifadesini kullandı.

Göksel'in konuşma tarzına dikkati çeken Bayülgen "Bir Filiz Akın hali yok mu? Nezaketinde, bir sofitikasyonu var" dedi. Devamında şunlar yaşandı:

Oğuzhan Uğur: Sanatçı zarafeti var böyle
Okan Bayülgen: Nerede bizdeki ayılık...
Göksel: Siz hiç ayı değilsiniz.
Okan Bayülgen: Çok güzel bir laf değil mi? Bir kadın iki adama 'Siz hiç ay değilsiniz' diyor.

GökselOkan BayülgenOğuzhan Uğurhiç ayı değilsiniz

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