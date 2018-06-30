Gökkuşağında nefretin rengi var mı?

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) LGBTİ'nin bu sene ‘Sınır' temasıyla 26. kez düzenlenecek olan İstanbul Onur Haftası'nda için hazırladığı video, insan hayatında nefretin ‘büyüdükçe' nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. İstanbul Onur Haftası'nın son günü yapılması planlanan Onur Yürüyüşü İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştır. 2014 yılından beri yürüyüşün valilik tarafından yasaklandığı Türkiye'de, LGBTİ'lere yönelik gerçekleşen homofobi, transfobi, nefret ve ayrımcılığın şiddetlenerek artıyor olduğuna tanıklık ediyoruz. Onur Haftası 1 Temmuz Pazar günü bitiyor olabilir ancak SPoD, pek çok alanda LGBTİ+ hakları için mücadele etmeye ve LGBTİ'leri güçlendirecek faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir.