Gökkuşağı bayrağı açtıkları için gözaltına alınan Boğaziçililer: 1 yıl sonra yine buradayız, davayı tanımıyoruz

Gökkuşağı bayrağı açtıkları için gözaltına alınan Boğaziçi öğrencilerinin yargılandığı dava öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, "1 yıl sonra yine buradayız, davayı tanımıyoruz" denildi.

Gökkuşağı bayrağı açtığı için gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler, dava öncesi açıklama yaptı. "İktidarın LGBTİ+ düşmanlığını toplumun her katmanına yaymaya çalıştığını görüyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birçok kimlik ve yönelimin sembolü olan bu mücadelemize omuz vermekten geri durmayacağını, her eyleminde haykırmıştır. Bu direnişe emek veren arkadaşlarımızı korkutmak ve sindirmek amacıyla açılan bu davaları tanımadığımızı, hukukun tesisinin toplumsal mücadele ile olacağını söylüyoruz. 25 Mart günü bayrak taşımanın suç olduğunu iddia eden devlet, onur yürüyüşümüzde bayraklarımızla sınırlı kalmayıp, işkenceyle bizi gözaltına aldı. 1 yıl sonra yine buradayız, karşınızdayız. Dışarıdayız, sokaktayız. Tüm şiddetinize karşı daha güçlü olacağımız günlerin inancında ve izinde kalacağız."