Koronavirüs | Gökhan Özoğuz, 'Evde kalın' çağrısı yapanlara sordu: Çalışmak zorunda kalan işçiler neden ateşe atılıyor?

Dünya çapında 31 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini giderek artırdığı günlerde yetkililer ve uzmanlar vatandaşlara tedbir amaçlı 'evde kalın' çağrısı yaparken hayatını geçindirmek için çalışmak zorunda olanların evlerinde kalmasının imkânsız olması bir çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Birçok sanatçı, aydın, siyasetçi çalışmak zorunda olduğu için kendisini izole edemeyen ve dışarıya çıkmak zorunda kalan insanın bu sorununu gündemine taşırken Sanatçı Gökhan Özoğuz'da Twitter hesabından yazdıklarında "Herkes evde, çıkmıyoruz fakat geçim sıkıntısı olan, kıt kanaat geçinen veya çalışmak zorunda kalan İşçiler neden ateşe atılıyor?" sorusunu sordu.

Özoğuz tweetinde, "Sadece onlara 2-3 haftalık maaşlı izin verilemiyor mu? Bir ton dev şirketler, firmalar, fabrikalar var. Bunu yapamayacak kadar aciz miyiz?" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda da bir kamyon şoförü, sosyal medya platformu TikTok'ta bir video çekerek kendisi gibi çalışanların nasıl evde kalacağını sormuştu.

Kamyon şoförü videoda, "Nasıl evde kalalım, çalışmasam ekmek yok. Faturalarımı ödeyemem. Bunları yapamamak ölmekten daha kötü. Bizi bu durma getirmeden önce bizim için önlem alın. Beni bu virüs öldürmez beni senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline" demişti.