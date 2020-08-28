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Gökhan Özoğuz, CNN Türk'te hakkında konuşulanlara tepki gösterdi

"Kanıtlayamazsanız bir özür borcunuz olduğunu bilin lütfen”

28 Ağustos 2020 16:51

Sanatçı Gökhan Özoğuz, CNN Türk’te 30 Ağustos kısıtlamaları tartışılırken Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in hakkında söyledikleri için "Tüm Halkımızın önünde tek tek kanıtlamanızı rica ediyorum. Kanıtlayamazsanız da, bir özür borcunuz olduğunu bilin lütfen" tepkisini dile getirdi. 
 
CNN Türk'te ekranlara gelen 'Gece Görüşü' programında 30 Ağustos konserleriyle ilgili konuşan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin sanatçı Gökhan Özoğuz ile ilgili "CHP'li belediyelerin resmî konser şarkıcısı. 30 Ağustos'ta kısıtlama denilen şeylerden olmayacak olan tek şey Athena Gökhan'ın İstanbul ve Ankara'da duble konser vermeyecek olması. Bir şarkıcının hem İstanbul'da hem Ankara'da konser verdiği nerede görülmüş?" dedi. 
 
Konuşmasının devamında "Hem Ankara hem İstanbul Athena Gökhan'da ısrar ediyor. Kendisi büyük Türk düşünürü gibi her konuda fikir beyan ediyor işte" diyen Şahin'e Özoğuz, “CNN de yine; İBB ve ABB ile yaptığımız 29 Ekim için iki tane konser (biri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan) ve bu belediyeleri övmem için para aldığım konuşulmuş. Biz Halkımız için kim dürüst, temiz, hakkaniyetli, liayakat sahibi hizmet sunarsa onu sever, destekleriz” şeklinde cevap verdi. 

Özoğuz, Şahin’e şöyle yanıt verdi:

“Sayın Zafer Şahin bey, Halkımız kim kim olduğunu çok iyi bilir ama Siz yine de bu gece @CNNTURKProgram da hakkımda söylemiş olduklarınızı tüm halkımızın önünde tek tek kanıtlamanızı rica ediyorum. Kanıtlayamazsanız da, bir özür borcunuz olduğunu bilin lütfen.”

 

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