Gökhan Gönül'den İbrahim Tatlıses'in o sözlerine yanıt: Beşiktaş için kanımı akıtırım

Sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimi ve futbolcuların Afrin'de askerleri ziyaret ettiği sırada Gökhan Gönül ile konuştuğunu ve Gökhan'ın kendisine "Fenerbahçeliyim." dediğini belirtti. İbrahim Tatlıses'in bu açıklamalarına Gökhan Gönül'den yanıt geldi. Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Beyaz TV'ye konuşan Gökhan Gönül şu açıklamaları yaptı: "Ben 30 küsür yaşındayım. Ben bu tarz polemik yaratacak konuları geçtim. Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren Beşiktaş'ın bir parçasıyım. Beşiktaş için sahada gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimi düşünüyorum. Akıtılması gereken bir kan varsa, sahada onu akıtmaya her zaman hazırım. Ben Beşiktaş formasını giyiyorum ve şu an Beşiktaş'ın başarısından başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benim Beşiktaş forması sırtımdayken, özellikle Fenerbahçe maçlarında nasıl performans sergilediğimi açıp bakarsanız herhalde kafi olacaktır" dedi.