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Gökhan Gönül ve Juraj Kucka arasında tansiyon yükseldi!

02 Ekim 2017 20:06

​Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dün akşam oynanan mücadele seyir yönünden keyif verse de zaman zaman gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekipte oyuna ikinci yarı dahil olan Gökhan Gönül, Trabzonspor'un Slovak orta saha oyuncusu Juraj Jucka'yla girdiği bir ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı. Taç çizgisi kenarında yaşanan tartışmaya Pepe ile Tomas Hubocan da dahil olurken, Gönül'ün deneyimli oyuncuya yaptığı müdahale tepki çekti. İki takımın diğer isimleri araya girince olay daha fazla büyümedi ama sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Trabzonspor taraftarları, milli futbolcunun ceza almasını istedi. Bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giyen Gönül, ikinci yarıda siyah-beyazlı ekibin etkili isimleri arasında yer alırken, maç eksiğinden dolayı oyunun son bölümlerinde performans olarak düştü. Fabian Castillo'nun oyuna dahil olmasının ardından zor anlar yaşayan tecrübeli futbolcu, milli arada daha hazır gelecek ve lig ve Avrupa'da maç eksiğini kapatacak.

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Gökhan Gönül ve Juraj Kucka arasında tansiyon yükseldi!

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