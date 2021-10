"Gökhan Gönül'ün kardeşiyim" diyen Can Gönül'ün eski iş arkadaşları konuştu: Çok şaşırdık, çok sevindik

Kocaeli'de, küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakıldığını ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia eden 27 yaşındaki Can Gönül'ün iş arkadaşları konuştu. Can Gönül'ün yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, “2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk” dedi.

"Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik"

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, “Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı" diye konuştu.

Kocaeli'de, küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakıldığını ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia eden 27 yaşındaki Can Gönül, ailesine ulaşamadığını söyleyerek, “İş için benden istenilen nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim” demişti.

