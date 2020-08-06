Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsın?" sorusuna cevap

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, katıldığı YouTube programında, "Çocuğun Selin gibi trans birey olmak isterse ne yaparsın?" sorusuna cevap verdi. Çıra, "Karıma saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, Ertem Şener'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Çıra, eşinin trans birey olmasından ve çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarından bahsetti.

"Karıma saygı duyduğum gibi çocuğuma da saygı duyarım"

Taşıyıcı anne yoluyla ikiz bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, günlerce magazin gündeminde konuştu. Çocuklarına Yiğit ve Saadet isimlerini koyacaklarını söyledi. Ertem Şener'in "çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da evet der misin?" sorusuna Gökhan Çıra "Ben ona karışmam. Çünkü benim karım böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin'e sormam gerekir. Selin'in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.