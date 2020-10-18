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Gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu

18 Ekim 2020 12:23

Bursa’da sabaha karşı etkili olan yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin gece karanlığını gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Bursa’da sabah saat 05.00’den itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Beklenen gök gürültüsü ve sağanak yağışın gelişi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde gece karanlığını gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Bursa'nın bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece olması bekleniyor.

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