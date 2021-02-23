T24 LogoT24 Logo
Haberler

Göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu anlar kamerada

23 Şubat 2021 14:41

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında 8 Kübalı göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansırken göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde Port Saint Lucie açıklarında 2'si hamile 8 Kübalı göçmeni taşıyan tekne, dalgalara direnemeyerek alabora oldu. Termal kameraya yansıyan görüntülerde, göçmenlerin ters dönen teknenin altında kaldığı görüldü. Bir denizciden gelen uyarı üzerine göçmenlerin Waveland plajının güneyinde olduğu tespit edildi. Martin County Şerif Ofisi, sahil güvenlik ekibinin harekete geçerek göçmenleri kurtardığını duyurdu. Küba'dan geldiklerini ve 16 günden fazla süredir denizde olduklarını belirten göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

abdfloridagöçmenalaboratekne

Diğer Videolar

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

CHP Niğde İl Başkanı, "128 milyar dolar nerede" pankartı için ifadeye çağrıldı

Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24