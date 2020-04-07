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Gizlice girdiği camiden Karadeniz şivesiyle yaptığı anons gündem oldu: Dışarıda hastaluk var hastaluk; evde durun, finduğu kavurun

07 Nisan 2020 11:15

Yeni tip Koronavirüs salgınının etkisini giderek artırdığı günlerde Rize'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile 'evde kalın' anonsu yaptı. Kayda aldığı anons görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, anonsta şu sözleri kullandı;

"Değerli Beydere köyü sakinleri, evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, finduğu kavurun, oturun evde, dışarda bişey yok, hastaluk var" uyarısında bulundu. Köy halkına iki haberi olduğunu anlatan Ermiş, anonsunu "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikoduda yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye" 

Arkadaşının kayda aldığı görüntüleri soysal medyada ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anonsta ben edeyim dedim. Anonsumla köylüler hem eğlendi, hem de düşündüler" dedi.

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