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'Gizli Güzellik' vizyona girdi; işte fragmanı

22 Aralık 2016 22:31

David Frankel'in yönetmenliğini yaptığı ve Will Smith, Kate Winslet, Naomie Harris, Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken "Gizli Güzellik" izleyiciyle buluşacak. Yaşanılan trajik olaylara rağmen yaşamın hala bir değer taşıdığını göstermeyi amaçlayan film özetle şöyle: "Bir reklam yöneticisi, yaşadığı trajedi üzerine hayattan elini ayağını çeker. Kaygılanan arkadaşları umutsuzca onunla bağlantı kurmaya çalışırken o, aşk, zaman ve ölüme mektuplar yazarak evrenden yanıtlar ister. Bu olguların dolu dolu yaşanmış bir hayatla nasıl iç içe geçtiğini anlamaya başlaması ise ancak mektuplarının kendisine kişisel yanıtlar getirmeleriyle gerçekleşir."

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