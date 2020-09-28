T24 LogoT24 Logo
Haberler

Giyim mağazasında sıra kavgası

28 Eylül 2020 11:15

İstanbul Beyoğlu’nda kıyafet satan bir mağazada, alışveriş sonrasında, kasa sırası nedeniyle tartışan iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre kasa sırası nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan, biri kadın diğeri erkek iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin tehditler savurarak kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu kavga son buldu.

ETİKETLER

beyoğlumağazagiyimsırakavga

Diğer Videolar

Konteyner kente ilk konteynerler geldi

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Pastırma' sorusuna esprili yanıt: Beni kavga ettirmeyin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Kasım 2020

Erdoğan AKP kongresindekilere "Niçin?" diye sordu; böyle uyardı

Açılışta alkış gelmeyince Erdoğan: Bu ne ya ölü toprağı serilmiş üstünüze, Allah Allah...

İSİG Meclisi Raporu: 8 Ayda en az 368 işçi Covid-19'dan hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni atamaları değerlendirdi: Bu günleri...

Almanya'da yaşayan vatandaşın "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna attığı kahkaha,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Berat Albayrak, Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş...

Fatih Altaylı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, yakında sokaklarda öleceksiniz...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: Milyonlarca insanın...

Mahfi Eğilmez yazdı: Ne oldu da Türk lirası değer kazandı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni atamaları değerlendirdi: Bu günleri...

Almanya'da yaşayan vatandaşın "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna attığı kahkaha,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24