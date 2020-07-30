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Giyim mağazasına giren boğa korku dolu anlar yaşattı

30 Temmuz 2020 15:11

Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa girdiği giyim mağazasını bir birine kattı.

Sahibinin kurban bayramında kesmek için aldığı boğa Bursa'da sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Sahibinin uzun süre yakalamak için uğraştığı boğa bir giyim mağazasına girdi. Mağazada çalışan ve müşteriler boğanın mağazaya girmesiyle birlikte büyük panik ve korku yaşadı. Mağaza sahipleri boğayı uzun süre dükkandan çıkartmak için uğratsa da başarılı olamadı. 1 saat mağazanın altını üstüne getiren boğa mağazaya çağrılan belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesiyle mağazadan çıkartılarak sahibine teslim edildi. 

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