Giriş çıkışın yasaklandığı köyde survivor parkuru kurdu, köylüleri yarıştırıp Acun Ilıcalı gibi sundu

Artvin’de köyde yaşayan vatandaşlar, Koronavirüs salgını nedeniyle sıkılınca köyün ortasında survivor parkuru kurarak hem yarıştı hem eğlendi.

Artvin merkeze bağlı Bağcılar köyü sakinleri yasak ve kısıtlamalar nedeniyle sıkılınca, televizyonda yayınlanan survivor yarışma programından esinlenerek kendi survivor parkurlarını kurdular. Köy muhtarlığı tarafından tedbir amaçlı köye giriş çıkışlar yasaklanınca köyde bulunan sınıf öğretmeni İsmail Yiğit, köyün ortasına kendi imkanlarıyla survivor parkuru kurdu. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan yarışlara, köy sakinleri büyük ilgi gösterdi.