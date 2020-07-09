Giriş-çıkış kuralları ve istisnalar: Almanya’ya gelmek gitmekten daha zor

Köln



Türkiye’de ikamet eden kişiler için Almanya'ya seyahat kısıtlamaları sürüyor. AB Konseyi 30 Haziran’da bir karar aldı ve 14 üçüncü ülkenin dışındaki ülkelere konan seyahat kısıtlamasının devam etmesini tavsiye etti. Karar sadece bir tavsiye, bağlayıcılığı yok. AB ülkeleri bu tavsiyeye uyup uymayacaklarına kendileri karar veriyorlar. 27 ülkenin içerisinde bazılarının uymadığı ifade ediliyor, ancak bu bilgi teyide muhtaç bir bilgi.



Almanya, AB Konseyi’nin bu tavsiyesine uyarak Türkiye’den seyahatlerin kısıtlanmasının devam etmesini kararlaştırdı ama kararını sürekli olarak gözden geçiriyor. Bu aslında Almanya'dan Türkiye’ye koyduğu seyahat uyarısından çok farklı değil. Yani Türkiye’ye gidişler ile Türkiye’den gelişler, Robert Koch Enstitüsü’nün Türkiye’yi Korona salgını açısından riskli ülkeler listesinden çıkarıp çıkarmamasına bağlı. Kararın şu tür istisnaları var:

Alman vatandaşları, elbette bu düzenlemelerden muaf. Ayrıca, AB vatandaşları ve Birleşik Krallık, Lihtenştayn, İsviçre, Norveç ve İzlanda vatandaşları ve bunların çekirdek aile üyeleri de (eş, reşit olmayan bekâr çocuklar, reşit olmayan çocukların velileri) seyahat kısıtlamalarından muaf tutuluyor. Aynısı, bir AB veya Schengen ülkesinde veya Birleşik Krallık’ta uzun süreli ikamet izni ile kalma hakkına sahip (oturum izni veya uzun süreli vize) üçüncü ülke vatandaşları ve onların çekirdek aile üyeleri için de geçerli.

Bunların haricindeki diğer bütün gruplar, ancak önemli bir neden varsa Almanya’ya giriş yapabilirler. Almanya’ya girişte söz konusu "önemli" nedenler, 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki durumlarda dikkate alınıyor:

- Sağlık çalışanları, sağlık alanında araştırma görevlileri ve yaşlı bakım personeli,

- Çalıştırılmaları ekonomik açıdan gerekli olan ve görevleri ertelenemeyecek ya da yurtdışından icra edilemeyecek olan, yabancı uzman personel ve kalifiye elemanlar,

- Yük taşımacılığında çalışan personel ve diğer nakliye personeli,

- Mevsimlik tarım işçileri,

- Denizciler,

- Eğitimlerini yurt dışından eksiksiz olarak sürdürmeleri mümkün olmayan yabancı üniversite öğrencileri,

- Aile birleşimi nedeniyle ülkeye giriş yapacak yabancı aile üyeleri ve acil ailevi nedenlerle aile ziyaretinde bulunacaklar,

- Uluslararası koruma altında bulunan ya da başka insani nedenlerle korunmaya muhtaç olan kişiler,

- Görevlerini icra eden diplomatlar, uluslararası örgüt personeli, askeri personel ve insani yardım çalışanları,

- Alman kökenli göçmenler,

- Transit yolcular.

Üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye giriş için gerekli koşulları sağlaması şart. (Örneğin D tipi vize). Acil ailevi nedenlerle aile ziyareti gerçekleştiren yolculardan, sınır geçişini zorunlu kılan nedenleri belgeleyen evrakı yanlarında bulundurmaları isteniyor. Girişe izin verilip verilmeyeceği ile ilgili karar, giriş noktasındaki yerel yetkililerin takdirine bağlı olarak, görevleri çerçevesinde veriliyor. Yolcular, federal eyaletlerin ilgili karantina düzenlemelerine uymak zorundalar.

Almanya ayrıca, vizeleri olup, Korona salgını nedeni ile bu hakkı kaybedenler için ücretsiz kolay vize uygulaması başlattı. Bu da şimdilik yukarıda sıraladığımız istisnaya tabi kişiler için geçerli. Vize başvuruları Almanya’nın Ankara ve İstanbul’daki temsilciliklerinde ve sadece randevu alarak yapılabiliyor. Konsolosluklar da seyahat kısıtlamasına paralel olarak açılacak. AB Komisyonu, 31 Haziran’daki kararında konsoloslukların kademeli olarak ve hijyen kurallarına uyma koşuluyla açılmasını tavsiye etti.

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