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Giresun'un Dereli ilçesinde selin ortaya çıkardığı tablo havadan görüntülendi

Sokaklarda çamur yığınları kaldı

23 Ağustos 2020 11:28

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün gece taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirirken, selden geriye bu sabah araba ve çamur yığınları kaldı.

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 2 metreye kadar su baskınları yaşandı. Gece boyunca selin etkili olduğu ilçede gün ağarınca selin geriye bıraktığı moloz, taş, odun ve sürüklediği araçlar ile balçık kaldı. Milyonlarca lira zararın olduğu ilçe adeta balçık tarlasına dönerken, o anlar havadan görüntülendi.

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