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Giresun sahiline iniş yapan Azerbaycan askeri helikopterinin bekleyişi sürüyor

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi

22 Mayıs 2021 15:27

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, teknik arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgedeki sahile ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi askeri helikopterin, bekleyişi sürüyor. Mürettebatının ilçede konakladığı helikopterin onarımı için parça bekleniyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetler'ine ait, içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, önceki gün saat 19.00 sıralarında motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, dün sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre mesafedeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi.

İlçe sahilindeki kumsal alanda bekleyişi süren ve mürettebatının ilçede konakladığı helikopterin, onarımı için parça ve mühendis ekip beklendiği belirtildi.

 

GiresunTirebolu ilçesiAzerbaycan askeri helikopteri

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