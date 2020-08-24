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Giresun'daki selde mahsur kalan inek böyle kurtarıldı

İnek çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı

24 Ağustos 2020 12:12

Giresun'da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı.

İp ve tahta yardımı ile ineğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verilirken, inek kepçe yardımı ile kurtarılıp sahibine teslim edildi.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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