Giresun'daki selde en çok zararı gören Dereli'nin caddeleri havadan görüntülendi

Giresun’un Dereli ilçesinde caddeler 22 Ağustos akşamı yaşanan selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlenirken, ilçe merkezinde dere yatağında bulanan yıkımlar da devam ediyor.

İlçedeki çalışmalar havadan da görüntülenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Topyekün bir seferberlik var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Dereli Belediyemizden Giresun belediyemize kadar" dedi.

Kentte hala yolları kapalı olduğu için ulaşılamayan 8 köy bulunuyor.