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Giresun'daki selde dere içinde mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Yağlıdere ilçesinde dere yatağına otomobili ile düşen vatandaş uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı

24 Ağustos 2020 13:19

Giresun'da selin en etkili olduğu yerler arasında yer alan Yağlıdere ilçesinde dere yatağına otomobili ile düşen vatandaş uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Yağlıdere-Espiye ilçe sınırı Kaşdibi Köprüsü'nün ayağında dereye otomobili ile düşen vatandaşı kurtarmak için UMKE ekipleri harekete geçti. Bir personel şahsın yanına inerek şahsı iple sağlarken diğer ekip üyeleri de şahsı uzun uğraşlar sonrasında köprünün üstüne çekmeyi başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kaynak: İHA

 

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