T24 LogoT24 Logo
Haberler

Giresun’daki sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor

26 Ağustos 2020 19:35

Giresun’daki sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgede bulunan bakanlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezinde dere yatağındaki yapıların yıkım çalışmalarını bir süre birlikte izledi. Bakan Murat Kurum, dere yatağında tehlike teşkil eden yapıların yıkımlarını bir an önce bitirmeyi planladıklarını belirtirken, bugün de süren yıkım çalışmalarını takip ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Doğankent'e gitti

Geçtiğimiz cumartesi günü Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Bakan Pakdemirli, felaketin vurduğu Doğankent ilçesinde de incelemelerde bulundu. Doğankent’te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün rusubat altında kalan bir iş makinesini çıkarma çalışmalarına yardım eden Bakan Pakdemirli, ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rusubatı temizledi.

ETİKETLER

giresunselyağmuryağış

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2020

Genç Saadet, AKP'nin 2011 yılındaki 2023 hedefi ile Yeni Ekonomi Programı'nı kıyasladı

Mersin'de patlama: 1 kişi elinden yaralandı

'Cübbeli Ahmet Hoca': Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, aleyhine konuşmak caiz değil

Hakan Bayrakçı'dan Kaftancıoğlu'na yanıt: İftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık maliyeti 12 milyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

‘Kemanı ağlatan müzisyen’ Üner Demir: Bugüne kadar sanatçısını düşünmeyenlerin akıbeti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: “Yeni normal” dönemde “demokrasi” filan da olmayacak; bilgi beyninize...

Sağlık Bakanı Koca: Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp...

Talat Bulut: Nesrin Cavadzade evleniyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

‘Kemanı ağlatan müzisyen’ Üner Demir: Bugüne kadar sanatçısını düşünmeyenlerin akıbeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24