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Giresun'daki sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

24 Ağustos 2020 18:32

Giresun’da selde kaybolan 8 kişiyi arama çalışmaları sürerken, selde en fazla zarar gören yerlerden Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesinde Akgün ailesinden 3 kişi kayboldu.

Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle 5’i asker, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 16 kişi kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 8 kişi arama çalışmaları ise sürüyor.

Seldeki kayıplardan 3’ü Çaldağ’da kayboldu. İstanbul’dan Giresun’a akraba ziyaretine gelen Akgün ailesi selin yaşandığı gün Çaldağ’dan akraba ziyaretinden dönüyordu. Baba Davut Akgün, anne Emine Akgün ve kızları Betül Akgün burada sel sularına kapıldılar. Selde sürüklenirken dayısı Süleyman Karakılıç’ı arayan Betül Akgün, yaşadıkları dehşeti anlatmaya çalıştı. Yeğeni Betül’ün son sözlerini anlatan Karakılıç ”Yeğenim beni aradı ‘Şuan selde sürükleniyoruz. Çok korkuyorum’ dedikten sonra telefon kapandı” diye konuştu.

Kayıplardan bir diğeri ise Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar oldu. İşyerinin önündeyken sel sularına kapılan Akar, sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. İşyerinin önünde yığılan molozların arasında yapılan aramalarda ise henüz kendisine ulaşılamadı.

Kayıplardan Umut Cantürk’ü arama çalışmaları ise Espiye ilçesi Yağlıdere Deresi’nde AKUT, AFAD ve jandarma timlerinin katılımı ile devam ediyor.

Öte yandan yaşanan selin ardından ise son 2 günde 3’ü asker, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Giresun’un Tirebolu ilçesinde askeri araç seyir halindeyken menfezin çökmesi sonucu 5 Jandarma Uzman Çavuş ve bir iş makinesi operatörü kaybolmuştu. Yapılan aramalarda Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran askeri aracın içerisinde, Erdem Çıtır ve Burak Tok sele kapıldıkları yerden 4 kilometre mesafede cansız bedenlerine ulaşıldı. Yine selde kaybolanlardan Ali Aydın, Atıf Abdioğlu’nun ardından bugün Espiye ilçesi Yağlıdere Deresi içinde İbrahim Güdük'ün cesetleri bulundu. Cesedi bulunan 2 kişinin kimlikleri ise henüz tespit edilemedi.

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