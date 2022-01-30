Giresun'da toplantı salonunu küçük bulan Erdoğan: Başka bir yer bulamadık mı; kongreye geldik, yine basit bir düğün salonunda yaptık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da katıldığı AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın yapıldığı salonunun küçük olmasını eleştirdi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ve AKP İl Başkanını yanına çağıran Erdoğan, "Kongreye geldik, basit bir düğün salonunda yaptık yine. işte 500-700 kişilik bir salon. AK Parti’yi, bizi böyle yerlere sıkıştırmayın. İnşallah yaz aylarında bunun rövanşını yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gezileri kapsamında Giresun’a gitti. AKP İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Erdoğan, toplantı salonunu beğenmedi. Bunun üzerine Bakan Mehmet Kasapoğlu ve AKP İl Başkanı'nı sahneye çağırarak konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

"Buranın dışında hiçbir yer bulamadık mı?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu yanına çağıran Erdoğan, “Mehmet, yani biz bu Giresun’da maalesef buranın dışında hiçbir yer bulamadık mı? Ufacık salonlar. Giresun’un gençlerine bu yer yetmez” ifadelerini kullandı.

Ardından AKP İl Başkanını yayına çağırarak görüşen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün 3 bin 500 kişilik salon bitti. Öyle bir salonun bittiği yerde böyle bir yerde bu toplantı yapılmaz. Öyle bir yer açıyoruz gelip böyle bir yerde toplantı yapıyoruz, bu olmaz. Başka eksikler varsa o da giderilirdi ve bu toplantı 3 bin 500 kişilik salonda yapılmalıydı. Kongreye geldik, basit bir düğün salonunda yaptık yine. İşte 500-700 kişilik bir salon. AK Parti’yi, bizi böyle yerlere sıkıştırmayın. İnşallah bunun rövanşını yaz başlarında bu büyük salonda yapmamız lazım. İşin hakkını vermemiz gerekiyor. ”