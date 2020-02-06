Giresun'da heyelan anı kamerada; karayolu ulaşıma kapandı

Giresun'un Duroğlu Beldesinde heyelan meydana geldi. Giresun-Dereli Karayolu ulaşıma kapandı.

Duroğlu Belde girişi mevkiinde meydana gelen olayda yol kenarında tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu.

Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle faciadan dönüldü.

Heyelan anları bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Heyelanın ardından Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.