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Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle karayollarında heyelan meydana geldi

09 Temmuz 2020 11:06

Giresun genelinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve Tirebolu, Görele, Epsiye, Doğankent ve Çanakçı ilçelerini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle karayollarına heyelanlar meydana geldi.
Aşırı yağış nedeniyle Doğankent-Tirebolu karayolunun Eymür köyü Kavraz mevkii, Görele ilçesi Gürpınar köyü yolu, Espiye ilçesi Soğukpınar köyü Tugyanaltı mevkii, Doğankent Kozköy karayolu ve Güce ilçesi Yukarıboynuyoğun köyü yolunda heyelanlar meydana geldi.

Trafiğe kapanan yollar, sabah saatlerinde İlçe Özel İdare ekipleri ve Karayolları ekipleri tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

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