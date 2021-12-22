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Giresun’da denizde hortum

O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi

22 Aralık 2021 20:19

Giresun’da Karadeniz’i bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Öğlen saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde denizin üzeri bulutlarla kaplanmasının ardından 200 metre kadar açığında ise hortum çıktı. Çıkan hortum kıyıdakiler tarafından görüntülenirken, büyüklüğü dikkat çekti.

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 5 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O anları ise kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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