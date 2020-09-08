Kadına şiddet | Girdiği marketin sahibini taciz edip dakikalarca yumrukladı!

Muğla’nın Milas ilçesinde bir erkek, market işletmecisi kadın dakikalarca yumrukladı. Elif Gültekin’in işlettiği markete yarı çıplak vaziyette gelen Kürşat Zabun isimli kişi, market işletmecisi kadına önce sözlü tacizde bulundu, ardından tekme tokat dövdü. Şiddet gören kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı.

Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu. Sözlü tacizin ardından market işletmecisi, Zabun'u işyerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.