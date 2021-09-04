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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: Takım olarak bu galibiyetleri Türkiye'deki tüm kız çocuklarına ve kadınlara adıyoruz

"Takım olarak bu galibiyetleri Türkiye'deki tüm kız çocuklarına ve kadınlara adıyoruz"

04 Eylül 2021 13:18

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Giovanni Guidetti, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçı öncesinde kadınlara seslendiği mesajında, "Türk kadınları tarih boyunca birçok başarının ön saflarında yer aldı" diyerek, "Kızlar takımınıza bakın, ülkenizle gurur duyun" ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti, UNDP'de yayınlanan mesajında "Bu noktaya gelmek için çok yol katettik. Takım olarak bu galibiyetleri Türkiye'deki tüm kız çocuklarına ve kadınlara adıyoruz. Türk kadınları tarih boyunca birçok başarının ön saflarında yer aldı. Ve bugün voleybolun da bunlardan biri olduğunu gururla söyleyebiliriz. Kızlar takımınıza bakın, ülkenizle gurur duyun. Potansiyelinize inanın ve çok çalışın. Yapamayacağınız hiçbir şey yok" dedi. 

 

Giovanni GuidettiA Milli Kadın Voleybol Takımımesaj

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