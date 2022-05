Gıda toptancısı: Ramazan kolisi geçen yıl 80 liraydı, şimdi 200 lira

Adanalı toptan gıdacı, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un Ramazan kolisinin fiyatını sorması üzerine; “200 lira. Birer kilo yağ, fasulye, mercimek, şeker, bulgur, yarım kilo salça; iki adet makarna, 1 kilo arpa şehriyesi, yarım kilo un, yarım kilo tuz, yarım kilo çay” dedi. Esnaf, bu ürünlerin geçen sene toplam fiyatının 80 TL olduğunu da söyledi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da Ramazan ayı erzak paketi satışı yapan toptancıları ziyaret etti. Esnafla, Ramazan kolisindeki ürünleri inceleyen Bulut, vatandaşa maliyetini hesapladı.

Bulut’un Ramazan kolisinin fiyatını sorduğu esnaf, “200 lira, 1 kilo yağ, bir kilo fasulye, bir kilo mercimek, bir kilo şeker, 1 kilo bulgur, yarım kilo salça, iki adet makarna, 1 kilo arpa şehriyesi, yarım kilo un, yarım kilo tuz, yarım kilo çay. Geçen sene 80 liraydı şimdi 200 lira oldu” diye konuştu.

Satışların nasıl olduğu sorusu üzerine esnaf, “Öyle ahım şahım satış yok, mal pahalı. 1 kilo yağ 40 lira, 2 kiloluk yağ 80 lira” yanıtını verdi. Bir başka esnaf ise şöyle konuştu:

“Geçen 70-80 lira olan paket bugün 200 lira, insanlarda alım gücü kalmadı. Geçen sene 2 kiloluk yağ 30 liraydı şu an 80 lira, 5 kiloluk yağ 75-80 liraydı şimdi 180 lira. Geçen sene adam geliyordu 100-150 koli paket alıyordu yardım dağıtmak istiyordu bu sene aynı kişi geliyor 20-30 koli almaya korkuyor. Geçen sene 3,5 lira olan bulgur şu an 9 lira, 8 lira olan mercimek 18-20 lira. Esnaf da perişan. Toz şeker (çuvalı) 200-300 liraydı 6 ay önce şu an 700-750 liraya bulamıyoruz.”

Kaynak: ANKA