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Gıda fiyatlarındaki artış pazar alışverişine nasıl yansıyor?

12 Mayıs 2018 00:06

Türkiye'de gıda fiyatları çok uzun zamandır yüksek seyrediyor. Bu durum hem enflasyon verilerine hem de market fiyatlarına yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon yüzde 1,87 oldu. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,85'e ulaştı, Nisan'da ise düşüş göstererek aylık bazda gıda enflasyonu ise yüzde - 0,21. Gıda enflasyonundaki yükseliş pazarlara da yansıyor. Erenköy pazarında alış veriş yapanlar fiyat pahalılığından şikâyetçi, pazarcılarsa mazot, taşıma gibi maliyetlerin artmasından. Pazara gidenler haftada 100 TL harcadıklarını söylüyor fakat birkaç yıl önce pazar arabalarını yarı fiyatına doldurabildiklerini anlatıyorlar. Manavlar da eskiden kiloyla alışveriş yapan müşterilerin artık taneyle meyve sebze aldıklarını söylüyor. BBC Türkçe'ye konuşan ekonomist Özlem Derici Şengül gıda fiyatlarındaki artışı ara maliyetlerin yükselmesine ve döviz kurunun artmasından kaynaklandığını söyledi. Şengül, "İthal fiyatlarının yüksek olması, içeriye giren malın pahalılanmasıyla gıda da kendini gösteriyor. İşlenmiş gıdada çok yüksek artışlar görüyoruz. Yıllık enflasyon oranları yüzde 13-14'lerde" diyor.

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