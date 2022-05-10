Gezi tutuklularının aileleri, TMMOB’daki adalet nöbetine katıldı: "Dik duracağız, yılmayacağız"

Gezi Parkı davasında verilen cezaları protesto etmek için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Şubesi’nde tutulan “Adalet Nöbeti”, 15’inci gününde tutukluların ailelerinin katılımıyla devam etti.

Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, “Dik duracağız, yılmayacağız, bir arada olacağız ve kazanacağız” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Biz onların mücadelesini burada hep beraber sürdüreceğiz” derken, sivil toplum kuruluşu yöneticisi Hakan Altınay’ın eşi Hande Altınay da “Onların oradan en yakın zamanda, bir sene değil, 18 sene hiç değil, yarın çıkıp evlerine gelmeleri gerekir” açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer sanıkların da 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından TMMOB İstanbul Şubesi’nde başlatılan “Adalet Nöbeti” devam ediyor.

15'incisi yapılan bugünkü nöbete, haklarında 18 yıl ceza verilen tutuklu avukat Can Atalay’ın annesi Şükran, babası Mustafa Atalay ile İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi Hakan Altınay’ın eşi Hande Altınay katıldı. Aileler, burada açıklama yaptı.