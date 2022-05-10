T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gezi tutuklularının aileleri, TMMOB’daki adalet nöbetine katıldı: "Dik duracağız, yılmayacağız"

"Biz onların mücadelesini burada hep beraber sürdüreceğiz"

10 Mayıs 2022 20:34

Gezi Parkı davasında verilen cezaları protesto etmek için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Şubesi’nde tutulan “Adalet Nöbeti”, 15’inci gününde tutukluların ailelerinin katılımıyla devam etti.

Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, “Dik duracağız, yılmayacağız, bir arada olacağız ve kazanacağız” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Biz onların mücadelesini burada hep beraber sürdüreceğiz” derken, sivil toplum kuruluşu yöneticisi Hakan Altınay’ın eşi Hande Altınay da “Onların oradan en yakın zamanda, bir sene değil, 18 sene hiç değil, yarın çıkıp evlerine gelmeleri gerekir” açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer sanıkların da 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından TMMOB İstanbul Şubesi’nde başlatılan “Adalet Nöbeti” devam ediyor.

15'incisi yapılan bugünkü nöbete, haklarında 18 yıl ceza verilen tutuklu avukat Can Atalay’ın annesi Şükran, babası Mustafa Atalay ile İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi Hakan Altınay’ın eşi Hande Altınay katıldı. Aileler, burada açıklama yaptı.

 

Gezi DavasıTMMOBOsman KavalaCan AtalayTayfun KahramanHakan Altınay

Diğer Videolar

Meksika'dan ABD’ye 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi yola çıktı

Göle dönen caddeye olta attı, balık tutmaya çalıştı

Meksika’daki bir çukurda 13 yeraltı mağarası keşfedildi

CHP'li Karaca: Üreten, üretip ürettiğinin karşılığını alamayanlar konuşsun; siyasiler konuşur konuşur gider

Ekrem İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa özgür olmazdık

Sivas Katliamı, İstanbul Gazi Cemevi önünde anıldı: Yakılan canlarımızla birlikte insanlık onuru yakılmak istenmiştir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24