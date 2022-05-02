Gezi Savunması'ndan Mücella Yapıcı için doğum günü videosu: "Bir sonraki yaşa hep birlikte zaferle gireceğiz"

Gezi davasını yakından takip eden Gezi Savunması platformu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan yüksek mimar Mücella Yapıcı'nın doğum günü için hazırladığı bir video paylaştı.

Mücella Yapıcı'nın çocukluğundan ailesine ve katıldığı eylemlere dair bir çok görüntüsünden oluşan video, "'Geçmiş yaşların hepimize feyz, yeni yaşın cesaretinle hepimize örnek olsun. Her saniye aklımızdasın, kavgamızdasın. Bir sonraki yaşa hep birlikte zaferle gireceğiz!'" ifadeleriyle paylaşıldı.