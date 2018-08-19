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Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı

19 Ağustos 2018 16:32

Taksim Gezi Parkı'nda Suriyeli bir kişi parkta uyuyan birine saldırdığı gerekçesiyle dövülüp kalçasından bıçaklandı. Olay saat 08.00 sıralarında, Gezi Parkı içinde meydana geldi. İddialara göre, adının Musa olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Musa adlı kişiyi sol kalçasından bıçakladı. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

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