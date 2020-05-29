T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümünü balkonlarda ve sosyal medyada kutlama çağrısı

29 Mayıs 2020 13:43

Taksim Dayanışması vatandaşlara, yakın dönem Türkiye tarihinin en geniş katılımlı protestoları olan Gezi Parkı eylemlerinin 7. yılını birlikte sosyal medyadan ve balkonlardan kutlama çağrısı yaptı.

Çağrıda, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olsak da, toplumsal hafızamızda unutulmaz bir yere sahip olan direnişimizi 28-20-30-31 Mayıs tarihlerinde belgesel, söyleşiler şarkı ve türkülerle kutlayacağız. 1 Haziran'da saat 19.00'da Mis Sokak'ta buluşup basın açıklamamızı okuyacağız." denildi. 

Taksim Dayanışması'nın Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümünde etkinlik programı şöyle;

"- 28-29-30 Mayıs’taki söyleşili belgesel gösterimleri

- 30 Mayıs’ta internet sitemizde sanal meydada buluşma

- 31 Mayıs’ta ise saat 18.00’de başlayacak olan Gezi 7 Yaşında Canlı Yayını ile sosyal medya platformları üzerinden kutlama

- 31 Mayıs saat 21.00’de balkonlarda kutlama.

- Gezideyiz.biz internet sitesinden etkinlik takibi"

  •  

ETİKETLER

habervideogezi parkıgezigezi direnişi7 yaşında7. yıltaksim dayanışması

Diğer Videolar

İskenderun'da tonlarca akaryakıt ve kimyevi madde ele geçirildi

Trabzonspor taraftarının 'mağlubiyet' isyanı gündem oldu: Hayallerimizi çaldınız

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü

İzmir'in yeni STK'sı TEKDER, kendini tanıttı

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline alıp ot biçti

Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

Ayasofya müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin 7 yıl daha sözleşmesinin...

İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında savcılığa suç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24