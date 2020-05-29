Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümünü balkonlarda ve sosyal medyada kutlama çağrısı

Taksim Dayanışması vatandaşlara, yakın dönem Türkiye tarihinin en geniş katılımlı protestoları olan Gezi Parkı eylemlerinin 7. yılını birlikte sosyal medyadan ve balkonlardan kutlama çağrısı yaptı.

Çağrıda, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olsak da, toplumsal hafızamızda unutulmaz bir yere sahip olan direnişimizi 28-20-30-31 Mayıs tarihlerinde belgesel, söyleşiler şarkı ve türkülerle kutlayacağız. 1 Haziran'da saat 19.00'da Mis Sokak'ta buluşup basın açıklamamızı okuyacağız." denildi.

Taksim Dayanışması'nın Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümünde etkinlik programı şöyle;

"- 28-29-30 Mayıs’taki söyleşili belgesel gösterimleri

- 30 Mayıs’ta internet sitemizde sanal meydada buluşma

- 31 Mayıs’ta ise saat 18.00’de başlayacak olan Gezi 7 Yaşında Canlı Yayını ile sosyal medya platformları üzerinden kutlama

- 31 Mayıs saat 21.00’de balkonlarda kutlama.

- Gezideyiz.biz internet sitesinden etkinlik takibi"