Gezi davasının avukatı Tora Pekin: Ne mücadeleden vazgeçeriz ne de arkadaşlarımızı içeride unuturuz

Gezi davasının avukatı Tora Pekin, verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreci, belli ki bu hapishane ziyaretleriyle onlar içeride biz dışarıda birlikte götüreceğiz. Ne mücadelesinden vazgeçilebilir, her ne kadar pratikte bir hukuk kurumu kalmamış olsa da... Ne o süreçten vazgeçilebilir ne de arkadaşlarımızı içeride unutmak gibi bir şey söz konusu olabilir" dedi.

Gezi davasının avukatlarından Tora Pekin, mahkemenin verdiği karara yönelik tepkiler sürerken Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, tutuklananların durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Niçin hapiste olduklarını biliyorlar"

“Bayramın son günü Silivri'deki arkadaşlarımızı gördüm. Dördü de gayet moralli, gayet sağlıkları da yerinde, bir sorun yok. Dün Bakırköy'deki arkadaşlarımızı gördüm. Onlar da aynı şekilde" diyen Pekin, "Tüm arkadaşlarımız için söyleyeceğim şey şu: Niçin hapiste olduklarını biliyorlar. Haklı olmanın verdiği özgüvenle iyiler. Ailelerine ve arkadaşlarına utanç değil gurur verdiklerini bildikleri için iyiler, vicdanları rahat. Dışarıdan haber tabii onların en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Şu anda daha ziyade televizyondan takip ediyorlar. Bir de avukat ziyaretleri sırasında avukat arkadaşlarımız kendilerine Türkiye'de dünyada neler olduğunu anlatıyor. Silivri'deki arkadaşlarımız gazete de almaya başladılar. Bakırköy'deki arkadaşlarımıza henüz gazete verilmemişti" diye konuştu.

"Ne mücadeleden vazgeçeriz ne de arkadaşlarımızı içeride unuturuz"

Pekin, "Bunun dışında ne söylenebilir... Süreci, belli ki bu hapishane ziyaretleriyle onlar içeride biz dışarıda birlikte götüreceğiz. Ne mücadelesinden vazgeçilebilir, her ne kadar pratikte bir hukuk kurumu kalmamış olsa da... Ne o süreçten vazgeçilebilir ne de arkadaşlarımızı içeride unutmak gibi bir şey söz konusu olabilir. Herkesin gerekli duyarlılığı göstereceğini, arkadaşlarımızı unutturmayacağını düşünüyor ve umuyorum" dedi.