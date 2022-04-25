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Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, kızı ile vedalaştı

25 Nisan 2022 22:16

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, küçük kızı Vera ile vedalaştı.

TIKLAYIN |  Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

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