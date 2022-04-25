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Gezi davası kararlarının ardından Çağlayan'da adliye önünde nöbet

Taksim Dayanışması’nın yaptığı nöbet çağrısının ardından Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyiş sürüyor

25 Nisan 2022 21:49

Gezi Davası'nda kararın açıklanmasının ardından Taksim Dayanışması "Gezi'yi savunuyoruz. Adalet istiyoruz. "Çağlayan'da adliye önünde adalet nöbetindeyiz!" diyerek herkesi adalet nöbetine katılmaya çağırdı. Taksim Dayanışması’nın yaptığı nöbet çağrısının ardından Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyiş sürüyor. Nöbete gelenler alkış ve sloganlarla Gezi Davası’ndaki karara tepkilerini devam ettiriyor.

Gezi Davası’nda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye de 18’er yıl hapis cezası verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Taksim Dayanışması “Gezi’yi savunuyoruz. Adalet istiyoruz. “Çağlayan’da Adliye önünde adalet nöbetindeyiz!” diyerek herkesi bu adalet nöbetine katılmaya çağırdı. Taksim Dayanışması’nın yaptığı nöbet çağrısının ardından Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyiş sürüyor. Yurttaşlar, alkış ve sloganlarla Gezi Davası’ndaki karara tepkilerini devam ettiriyor.

Taksim Dayanışması nöbete ilişkin şunları kaydetti:

“Demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına ülkemizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz. Mahkemenin aldığı bu kararın hukuki olarak meşru olmadığını biliyoruz. Bu karar hukuki değil siyasi bir karardır, reddediyoruz! Bizler hukukun üstünlüğüne inanan, her koşulda adaleti, demokrasiyi savunan kurumlar olarak, bu ülkenin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz! Çağlayan’ı terk etmiyor, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz! Adalet Nöbeti için Çağlayan Adliyesi’ndeyiz.”

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