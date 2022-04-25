Gezi davası kararının ardından konuşan Can Atalay: Boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çaptırılan ve hakkında tutuklama kararı verilen isimlerden olan Can Atalay kararın ardından "Boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

Kararından ardından açıklama yapan Atalay şunları söyledi;

"Buradan bizi, Mücella ablamızı Bakırköy'e, bizi Silivri'ye götürecekler. Şunu bilin zulme boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin hiçbir şekilde hukuka aykırı kabul etmeyeceğiz."

Atalay'ın sözlerinin ardından salonda "Yaşasın özgürlük" sloganları atıldı.