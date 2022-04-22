Gezi davası 25 Nisan'a ertelendi: "Geziyi savunmaya devam edeceğiz"

Üçüncü kez açılan Gezi davasının bugün görülen altıncı duruşmasından yine karar çıkmadı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmadan karar çıkmadı, dava 25 Nisan’a ertelendi. Dava sonrası adliye önünde Taksim Dayanışması adına konuşan Avukat Evren İşler, "Geziyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar aşamasına gelindi. Bugün yapılan duruşmada, 1634 gündür cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Duruşması 25 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a ertelendi. Dava sonrası Taksim Dayanışması adına Avukat Evren İşler açıklama yaptı.

"Mahkeme heyetinin savunmaları dinlemeye dahi tahammülü yok"

Evren İşler, duruşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hasbel kader herhangi birimizin sanık olabileceği bir dosyada sanık olması uygun görülen arkadaşlarımız. Yargılamanın bu bölümüne ilişkin, esas hakkında dosyanın tamamı kakkında beyanlarını sundular. Bu dosya ihtiyaç duyuldukça çıkartılıp yeniden açılan, yeniden canladırılan, savcılığın yeniden kıymetlendirma bahanelerine sığınarak diriltmeye çalıştığı bir dosya. Mahkeme heyetinin savunmaları dinlemeye dahi tahammülü yok. Uzun süredir görmediğimiz, avukatların bir süreye tabii tutularak bir savunma yapmaları talebi ve bu talepte ısrar edilmesi, mahkeme heyetinin savunmalarla, gerçekle ne kadar bağını kopardığını bugün bir kere daha gösterdi bize.

Biz ne dersek diyelim "umrumda değil" izlenimini bir kere daha verdi. Bu şu açıdan önemli bu dosyada çok sayıda hak hlalinden bir tanesi de adil yargılanma hakkının ihlalidir. Adil yargılanma hakkı çerçevesinden baktığımızda mahkeme heyetinin adil yargılama yapması yetmez ki zaten yapmıyor. Zaten kamuya adil yargılama yaptığına ilişkin izlenim vermekle yükümlüdür. Bugüne kadar bu duruşma salonundan yolu geçmiş hiç kimse mahkeme heyetinin adil yargılanmayla bir ilgisi olduğunu düşünmeyecektir. Söylenecek söz çok ama şöyle bitirsek uygun olacaktır: Gezi'deki umuttan vazgeçmeyenler olarak buradayız. Gezi'yi savunmaya pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz."