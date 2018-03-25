Gezginlerin yeni gözdesi olacak Van Gölü Ekspresi, seferlere başlıyor

Van Gölü Ekspresi, pazar günü Ankara'dan yola çıkarak, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelecek. Van Gölü Ekspresi 5 yıl aradan sonra Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip, Tatvan'a varacak olan Van Gölü Ekspresi için Bitlis'in Tatvan ilçesinde hazırlıklar başladı. Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi olan Doğu Ekspresi'yle Kars yolculuğunun ardından gençlerin yeni gözdesi Van Gölü Ekspresi olacak. 25 Mart 2018 tarihinde Ankara Irmak İstasyonundan hareket ederek, 26 Mart 2018 tarihinde son durağı olan Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşacak. Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, seferlerin pazar günü başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "Amacımız bu coğrafyayı, bu şehri ve bu kültürü insanlara tanıtabilmek, bu doğa güzelliklerini herkesin paylaşmasını sağlayabilmektir. Bitlisimiz çok güzel, Tatvan Nemrut Krater Gölümüz var, Ahlat Selçuklu Mezarlığımız var, Süphan Dağımız var, Van Gölümüz var, inanç ve kültür turizmimiz, doğa turizmimiz ve olabilecek bütün güzelliklere sahip olan bir şehir.” Gencan, ilerleyen zaman içinde tren seferlerinin artırılması için girişimlerde de bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Van Gölü Ekspresi'ni, Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak düşündük. İlk kafilemiz geliyor. Müthiş talep var şu anda, rezervasyon bulamıyoruz. Bütün trenler dolu, biz ilgili kuruluşlardan sefer sayılarının artırılmasını talep ettik ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah artırılırsa, bu bölgeye daha çok insan gelecek. Çünkü bu bölgeyi görmek isteyen o kadar çok insanımız var ki, çok güzel doğa güzelliklerimiz var, bunları keşfetmeyi istiyorlar