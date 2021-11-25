HDP'li Gergerliolğlu: Marie Antoinette'e benzeyen bu iktidarın bir an evvel gitmesi lazım

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul’da ekonomik krize ilişkin konuşurken 1789'da Fransız Devrimi öncesi, Fransa Kralı XVI. Louis'in eşi Marie Antoinette'in "Açız, ekmek istiyoruz" diyen insanlara karşı "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözünü hatırlattı.

AKP'li vekillerin benzer bir tutum içinde olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Bu iktidarın bir an evvel gitmesi lazım, Marie Antoinette'e benzeyen bu iktidarın bir an evvel gitmesi lazım. Erken seçime biz varız, siz var mısınız? Biz varız, mertçe söylüyoruz, biz halkımızın karşısına çıkarız, biz "erken seçim" diyoruz" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu konuşmasının devamın şöyle dedi:

"Zalim yöneticiye karşı hakkı haykırsaydınız buralarda oturamazdınız"

"Bakın, bütün bunlara karşı neyle kandırıyorsunuz insanları? Dinle kandırıyorsunuz. Efendim "'Nas'tır, faizin olmaması lazım, faizin düşürülmesi lazım." Dolar fırlıyor, böyle izah etmeye çalışıyor. Bakın, insanları dinle kandırmayın. Her şeyle kandırabilirsiniz ama dinle kandırdığınız zaman olmaz. Peki, madem böyle dinî argümanlar kullanıyorsunuz, ben size dinî literatürden bir soru sorayım Ak Parti vekilleri. Bir söz vardır, bir cevaplayın bakalım madem böyle dinî argümanlar kullanmakta pek mahirsiniz. "En büyük cihat, zalim yöneticiye karşı hakkı haykırmaktır." Nedir bu? Ayet midir, hadis midir, söyleyin bakalım. Hiçbir ses gelmiyor; söyleyemezsiniz, bunu yapamazsınız çünkü zalim yöneticiye karşı hakkı haykırsaydınız buralarda oturamazdınız, çok nettir. Biz zalim yöneticilere karşı hakkı haykırıyoruz Allah'a şükürler olsun."

"Ak Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nın, zulüm ittifakının bir an evvel bitmesi lazım"

"Bakın, dün sokaklarda ne vardı? Şu fotoğrafa iyi bakın, insanlar o Fransız Devrimi öncesindeki gibi "Açız." "Hükûmet istifa." sloganlarıyla Ankara, İstanbul, İzmir'de ve diğer illerimizde sokaktaydı. Bütün bunlara karşı bir mafya lideri çıktı, Hükûmet adına sözcülük yaptı. Yanlış duymuyorsunuz, Alaattin Çakıcı iktidarı savundu ve dedi ki: "İşte bunlar provokatörlerdir, bunlara karşı duralım." Ya nasıl bir ülke! Öyle bir ülke ki Sedat Peker muhalefet yapıyor, Alaattin Çakıcı iktidarı savunuyor; memleketin hâli bu arkadaşlar, en son hâl bu. "Faiz kamburundan kurtulacağız." derken yoksulluk kamburuna düşmüş durumdayız; ülkenin hâli budur. Bir an evvel istifa edin, gidin. Ak Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nın, zulüm ittifakının bir an evvel bitmesi lazım, bu ülkenin selameti için bitmesi lazım. Biz varız, biz seçime varız; alnımız ak, başımız dik, göğsümüz de aktır ve size şunu söylüyoruz: Erken seçim için biz varız. Memleketi bu felaketten kurtarın. Biz erken seçimden başka bir şey demiyoruz. Bu felaketin bitmesi ancak böyle olur."