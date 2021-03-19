Gergerlioğlu'nun Meclis'teki 'adalet nöbeti' dün de sürdü: Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer

Milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te bulunan HDP Grup toplantısı odasındaki 'adalet nöbetine' devam ediyor.

TBMM'ye yer yatağı yapan Gergerlioğlu, sosyal medyada yayınladığı video mesajda, "Milletin iradesini koruyoruz" diyerek "Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gergerlioğlu, paylaştığı mesajda "Bu memlekete demokrasi gelene dek hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadele edeceğiz" dedi.