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Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan yanıt: Ne yapacağız, Çin'e savaş mı açacağız?

11 Temmuz 2020 16:21

CHP ve İYİ Parti’nin,Çin’in baskıcı uygulamalarına maruz kalan Uygur Türklerinin sorunlarının araştırılmasına” ilişkin teklifi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

Teklif adına partisi adına söz alan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşması sırasında Genel Kuruldaki tansiyon yükseldi.

Türkiye ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını, o tarihten sonra Türkiye’nin Çin siyaseti konusunda ses çıkarmadığını savunan Gergerlioğlu, “Cumhur İttifakı tek kelime eleştiri yapmıyor. Türk heyeti Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti; bir yıldır gitmiyor arkadaşlar, takip ediyorum, bir yıldır gitmiyor. Şu anda biz Halkların Demokratik Partisi olarak Kürtlerin de, Uygur Türklerinin de hakkını savunan bir partiyiz ve iktidarın Uygur Türklerini sattığını düşünüyoruz. AK Parti ve MHP'siyle, 50 milyar dolar için bu satışın gerçekleştiğini net bir şeklide söylüyorum. Varsa hamaset dışında bir sözleri cevap versinler” şeklinde konuştu. 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Gergerlioğlu'na yanıt geldi. “Kim kimi satmış” diye soran Akçay, “Bu hadsiz lafları iade ediyorum, reddediyorum ve kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen gayreti de göstermektedir. Ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Yani, bu istismardan başka bir amaç taşımamaktadır. Ne demek '50 milyar dolar için sattı’ demek. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada insanlığın timsali bir ülkedir ve devlettir” dedi.

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