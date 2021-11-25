Gergerlioğlu'ndan Bakan Gül'e: Bakanlığınıza rağmen Meclis’teyim

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e; “Bakanlığınıza rağmen Meclis’teyim. Anayasa Mahkemesi’ne, Adalet Bakanlığı olarak ‘Ceza almalıdır’ diye savunma gönderdiniz. Ama Anayasa Mahkemesi, 15'e sıfır bu yargı rezaletini bitirdi ve ben buraya geri döndüm. İşte; yargının, adaletin hâli bu” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Açık görüşler yok, yirmi aydır yok, olacak bir iş değil"

"Sayın Bakan, açık görüşler niye açılmıyor? Bakın, Covid dışarıda oldukça hafifledi ama cezaevlerinde en ağır Covid tedbirleri uygulanıyor. Açık görüşler yok, yirmi aydır yok, olacak bir iş değil, insanlar perişan durumda. Aynı zamanda, kapalı görüşler, inanılmaz bir şey bakın, Meclis’te haziran ayında yasayla bir buçuk saate çıkarıldı. Şimdi kasımın sonundayız, kapalı görüşler bir buçuk saate çıkarılmasına rağmen yarım saat veya kırk beş dakika uygulanıyor. Yani, Bakanlık yasayı çiğniyor ya, çok açık bir şekilde yani Millet Meclisinin yasasını çiğniyor. Yine, ziyaretlerde, kapalı görüşlerde iki kişiden fazlasına izin verilmiyor, getirilen çocuklar ziyaret salonlarında ağlıyorlar."

"Kafaya göre değişen bir anlayış var Türkiye'de"

"Yine, hasta mahpuslar son derece önemli büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Hasta mahpuslar ya tabutta tahliye oluyorlar ya da maalesef ölüm döşeğinde tahliye oluyorlar… Ayşe Özdoğan, Antalya cezaevinde inanılmaz bir hasta 4'üncü evre maksiller sinüs kanseri, Antalya Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen İstanbul ATK ‘Kalabilir’ dedi, nüks vardı, metastaz vardı. Tekrar aile başvurdu, 2'nci kez Antalya Adli Tıp ‘Cezaevinde kalamaz, nüks var, metastaz var’ dedi. Bu arada, yine çok garip bir hadise oldu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ‘İkinci infaz erteleme başvurusunda gerek yok’ dedi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı işlemi başlattı. Böyle kafaya göre değişen bir anlayış var Türkiye'de maalesef. Ağır hasta bir mahpus var, son evre, su içtiği zaman burnundan gelen bir hastadan bahsediyoruz ve bu hasta altmış güne yakındır cezaevlerinde sürünüyor, vicdanı olan bunun karşısında sessiz kalamaz."

"O yargınız beni hukuksuzca cezalandırdı"

"Bakın, siz dediniz ki: ‘Yargı ele geçirilecek değil, el değmeyecek yerdir.’ Sayın Bakan ama o yargınıza ve sizin Bakanlığınıza rağmen ben buradayım, bu Meclisteyim, çok iyi biliyorsunuz. O yargınız beni hukuksuzca cezalandırdı, Anayasa Mahkemesine Adalet Bakanlığı olarak ‘Ceza almalıdır’ diye savunma gönderdiniz ama Anayasa Mahkemesi 15'e sıfır bu yargı rezaletini bitirdi ve ben buraya geri döndüm. İşte, yargının, adaletin hâli bu."