Gergerlioğlu, "Kürt köylülerine defalarca 'Biz insanız' dedirten iktidarınıza yazıklar olsun" dedi; sıralardan sesler yükseldi

Yıllardır insan hakları savunuculuğu yaptığını ve bu dönem kadar insan hakları ihlalleri noktasında bu kadar kötü bir dönem görmediğini ifade eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerini yakından araştırıyorum, sağlık hakkı alanında çok yoğun ihlaller var, insanlar ölüyor, vakalar var" dedi.

Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut'un cenazesine gittiğini belirten Gergerlioğlu, "Turgut'un taziyesini polis bastı. Kardeşiyle konuştum bana defalarca şunu dedi, 'Biz insanız biz insan' bu Kürt köylülerine defalarca 'Biz insanız dedirten iktidarınıza yazıklar olsun" deyince sıralardan "Sana yazıklar olsun" sesleri duyuldu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında cezaevlerinden kendisine gönderilen mektupları okudu.

Gümüşhane Cezaevi'nde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun fotoğrafını da gösteren Gergerlioğlu, "Alın size bir örnek, Covid olmadığı halde çoklu koğuşundan alınıp, tekli koğuşa konulan ve hayatının son dokuz gününde üç defa acillik olmasına rağmen hastaneye götürülmeyen ve bakımsız, rutubetli, pis hücrede tek başına ölen bir hasta" diye konuştu.

Kabakçıoğlu'nun dosyasındaki günlükleri okuduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Günlüklerinde diyor ki, 'Yaşadıklarım bana ders, size de dert olsun. O denli ihlaller gördüm ki kimseye hakkımı helal etmiyorum' Öte dünyadan gelen bir ses bu unutmayın" ifadesini kullandı.

İstanbul’da kaçırıldığı öne sürülen ve ailesinin yaklaşık bir haftadır haber alamadığı Bahtiyar Fırat'ı da hatırlatan ve "Bu ülke Haydutistan'a dönmüş diyen Gergerlioğlu, "İstanbul Havalimanı'ından İran'a giden bir kişiyi polis alıkoyuyor ve sonra trafikte takip ediyor. Eşine diyor 'Beni takip ediyorlar, eğer ulaşamazsan savcılığa koş' bir haftadır kimse bilgi vermiyor, haber yok" dedi.