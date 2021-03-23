Gergerlioğlu'nun gözaltı açıklamalarına "FETÖ'cü yöntem" diyen Şentop'un Cemaat ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" ifadelerini kullanmasının ardından, Şentop'un geçmiş yıllarda Gülen Cemaati ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Şentop'un 17-25 Aralık operasyonlarından sonra AKP ve Cemaat arasındaki gerilimin yükseldiği dönemde A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Şentop o söyleşide "70'li yıllardan beri Fethullah Gülen'in kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını dinleyerek yetişen insanlar olduklarını" söyledi.

Şentop'un sözleri şöyle:

"Cemaat hiç bilmediğimiz bir yapı değil. Çoğumuz, oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız var. Yine hoca efendiyi yeni değil 70’li yıllardan beri kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak yetişmiş insanlarız. Hangi konularda neler düşündüklerini bilebilecek insanlarız. Cemaat Ak Parti’den yalıtılmış bir yapı değil. Cemaat’in büyük bir kısmı zaten AK Partili. AK Parti teşkilatlarında görev kişilerdir.”

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Diğer yandan gazeteci Timur Soykan da Mustafa Şentop'un o dönemde Anafen öğrencisi olan oğlunun 2013'teki Seviye Belirleme Sınavı'ndaki başarısının Samanyolu TV'de haberleştirilmesinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Anafen, 15 Temmuz sonrası Gülen Cemaati'ne bağlı olduğu gerekçesiyle kapatılan okullar arasındaydı.