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Gergerlioğlu: Dini istismar eden partinin yetkilileri 'pudra şekeri çekiyoruz' diyerek lüks arabalarda kokain çekiyorlar, halkı sömürüyorlar

Gergerlioğlu 'adalet nöbeti'nin 12. gününde bir video mesaj paylaştı

28 Mart 2021 11:41

T24 Video Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürülen ve 'adalet nöbeti'ni sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet nöbetimizin 12. günündeyiz" sözleriyle başladığı konuşmasında uyuşturucu kullandığı görüntülenen AKP Genel Merkezi'nde büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesine de göndermede bulunarak "Biz adalet için direniyoruz. Dini istismar eden partinin yetkilileri 'pudra şekeri çekiyoruz' diyerek lüks arabalarda kokain çekiyorlar. Halkı kandırıyorlar, sömürüyorlar ve biz tüm bunlara rağmen 'adalet' diyoruz" dedi. 

'Adalet nöbeti'nin Türkiye'nin dört bir yanından destek gördüğünü ifade eden Gergerlioğlu vatandaşlara da bir çağrıda bulundu. Gergerlioğlu, "Cezaevine girsem bile bu nöbet devam etmeli. Herkes evinde 'adalet nöbeti' afişi asarak ve sosyal medyada paylaşarak bu nöbeti devam ettirebilir" diye konuştu. 

 

 

Ömer Faruk GergerlioğluGergerlioğluhdpkürşat ayvatoğlu

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